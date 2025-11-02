Mo | De Corato ' grave silenzio sindaco Milano e sinistra su Hannoun'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Leggo che il leader islamico dei Pro-Pal Mohammad Hannoun sta riprovando a sfidare il Viminale, questa volta, parlando 'di pena di morte nei confronti dei filo-israeliani'. Invocare la morte degli avversari o bollare come collaborazionisti giornali e cittadini non è resistenza è disumanizzazione e incitamento all'odio; ritengo che simili parole come riportate possano rientrare in fattispecie penalmente rilevanti quali l'istigazione a delinquere e l'apologia di delitto ai sensi dell'articolo 414 c.p. oltre alla propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici nazionali o religiosi previste dall'articolo 604-bis c.

