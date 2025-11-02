Mo | Croce Rossa a Gaza City e Khan Younis in cerca resti ostaggi
Gaza, 2 nov. (Adnkronos) - Squadre della Croce Rossa si stanno recando alla ricerca di ostaggi deceduti a Khan Younis orientale e nel quartiere di Shejaiya, nella parte est di Gaza City. Secondo quanto riportato dai media israeliani, anche le squadre di Hamas si uniranno alle ricerche a Shejaiya. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Hamas ieri sera ha consegnato alla Croce Rossa resti di tre corpi poi trasferiti in Israele - facebook.com Vai su Facebook
M.O., Hamas: corpo ostaggio a Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un ostaggio israeliano alla Croce Rossa, che lo ha trasferito in una base delle forze armate israeliane. Come scrive rainews.it
Guerra a Gaza, Croce Rossa: "Trasferiti a Israele resti parziali di tre corpi" - Tre palestinesi sono stati uccisi nella notte a causa degli attacchi israeliane continuavano in diverse aree della Striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco: lo scrive Wafa citando fonti mediche ... Come scrive tg24.sky.it
Gaza: Hamas consegna alla Croce Rossa un corpo ritrovato ma Israele accusa: “È una messa in scena” - Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. primapress.it scrive