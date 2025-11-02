Mo | Almici Fdi ' serve condanna netta e chia raper chi legittima violenza'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Il foglio di via e il Daspo vanno rispettati: chi li elude con spostamenti e provocazioni mette alla prova la tenuta dello Stato. Per questo serve un pugno fermo: applicazione rigorosa delle misure già adottate, valutazione immediata di ulteriori provvedimenti, inclusa l'ipotesi dell'espulsione nelle forme previste dalla legge, e una risposta politica comune che ribadisca senza ambiguità che in Italia non c'è spazio per chi incita all'odio o alla violenza. Dove sono le condanne della sinistra? Dove le prese di distanza?". Lo afferma Cristina Almici, deputata di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

