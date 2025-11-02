MLB World Series 2025 | Smith all’extra inning regala la vittoria ai Dodgers secondo titolo consecutivo

Alla fine la spuntano i Dodgers. Non potevano che concludersi allextra inning le incredibili MLB World Series 2025 di baseball, chiuse con il trionfo della squadra di Los Angeles, abile a imporsi sui Blue Jays per 4-5 al termine di un’altra sfida titanica. Si tratta del nono successo della storia per i ragazzi di Dave Roberts, il secondo consecutivo dopo quello dell’anno scorso. Tutt’altro che semplice l’inizio della disputa per la formazione vincitrice che, dopo due inning a tabellino fermo, ha subito ben tre punti da parte di Toronto, maturati grazie ad un fuoricampo realizzato da Bo Bichette sulla leggenda Shohei Ohtani. 🔗 Leggi su Oasport.it

