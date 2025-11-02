Mistero sulla morte di un uomo | trovato senza vita con una ferita alla testa

Questa notte, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell’androne di un palazzo in corso san Giovanni a Teduccio 168 a Napoli.Il 59enne presenterebbe ferite alla testa sulla cui origine sono in corso accertamenti. Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it