Mister Galeone si è spento a Udine Addio al profeta del calcio spettacolo

Il tecnico napoletano, 84 anni, era da tempo ricoverato per una malattia che lo costringeva a frequenti sedute di dialisi. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Mister Galeone si è spento a Udine. Addio al profeta del calcio spettacolo

