Mister Galeone si è spento a Udine Addio al profeta del calcio spettacolo
Il tecnico napoletano, 84 anni, era da tempo ricoverato per una malattia che lo costringeva a frequenti sedute di dialisi. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Oggi è un molto giorno doloroso per tutto il popolo biancazzurro e non solo. Ci ha lasciati mister Giovanni Galeone. A lui dobbiamo pagine meravigliose della nostra storia e un'idea di calcio che ha ispirato generazioni. Ciao "Profeta"
Giovanni Galeone è morto all'età di 84 anni. Il tecnico era ricoverato a Udine da tempo a causa di una malattia. Durante la sua carriera da allenatore, Galeone ha ottenuto quattro promozioni in Serie A, con due successi a Pescara (1986-87 e 1991-92) e un
Giovanni Galeone: morto a 84 anni lo storico allenatore di Napoli, Udinese e Pescara - Il calcio italiano è in lutto per la morte di Giovanni Galeone, storico ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli.