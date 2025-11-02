Missili americani colpiscono altra imbarcazione al largo del Venezuela

Cresce la tensione nel mar dei Caraibi, dove gli Stati Uniti stanno concentrando un'imponente flotta ed è in arrivo la portaerei Ford. Missili americani hanno colpito e distrutto un'altra imbarcazione al largo del Venezuela con a bordo presunti narcotrafficanti uccidendo tre uomini a bordo. Lo ha annunciato il segretario della guerra Pete Hegseth precisando che l'operazione, diretta dal presidente Donald Trump, è stata condotta in acque internazionali e ha preso di mira un'imbarcazione "nota per il trasporto di stupefacenti lungo una rotta di contrabbando". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Missili americani colpiscono altra imbarcazione al largo del Venezuela

Altre letture consigliate

Obiettivo è abbattere i missili il più lontano possibile dai cieli americani, meglio se sono ancora sui loro territori nella fase di lancio, quando le grandi vampe dei booster in fase ascensionale sono evidentissime nell’infrarosso - facebook.com Vai su Facebook

La vera lotta di Putin contro gli americani va oltre i missili. Il viaggio in Venezuela di un aereo russo e la preparazione a Mosca dell'incontro fra Trump e Xi. Di @Micol_Fla - X Vai su X

La Russia: «I nostri super missili al Venezuela». E cresce la tensione tra Caracas e Washington - Trump alla Nigeria: «Basta uccisioni di cristiani o attacchiamo» ... Da corriere.it

Il Burevestnik russo e gli altri missili più potenti al mondo: quanto costano e quali ha l’Europa nei suoi arsenali (Italia compresa) - Il test russo del missile nucleare a propulsione autonoma riaccende la corsa globale agli armamenti strategici. Riporta milanofinanza.it

Cosa sono i missili Tomahawk che vuole Zelensky e in cosa si differenziano dagli altri - L'Ucraina ha bisogno di Tomahawk, ha ripetuto ieri il presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Da ansa.it