Mirko Bridda la salma è tornata a casa | fissato il funerale del 65enne trovato morto su una spiaggia ai Caraibi
PONTE NELLE ALPI - Un lutto sospeso per due settimane abbondanti. Poi il rientro della salma dall'estero. E finalmente il funerale. Saranno celebrate domani le esequie di Mirko Bridda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Mirko Bridda, la salma è tornata a casa: fissato il funerale del 65enne trovato morto su una spiaggia ai Caraibi - Saranno celebrate domani le esequie di Mirko ... Scrive ilgazzettino.it