Mirko Bridda la salma è tornata a casa | fissato il funerale del 65enne trovato morto su una spiaggia ai Caraibi

Ilgazzettino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTE NELLE ALPI - Un lutto sospeso per due settimane abbondanti. Poi il rientro della salma dall'estero. E finalmente il funerale. Saranno celebrate domani le esequie di Mirko Bridda. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

