Miriam e il cuore spezzato di Siena | la morte della ragazza che amava i libri invisibile anche tra i turisti
Siena, 2 novembre 2025 – “ Miriam Oliviero ha 24 anni, è alta un metro e 55, ha capelli corti e neri. La famiglia non ha più sue notizie da 24 ore. Sono in corso le ricerche. Per eventuali segnalazioni avvisare il 112”. Trapela così, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, con messaggi sui social di amici e semplici cittadini, del sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni, dei genitori della ragazza, la notizia della scomparsa di Miriam che lavorava nella biblioteca comunale del paese della Val d’Arbia. I genitori di Miriam: “Amore, ricorderemo il tuo sorriso. Grazie a tutte le persone che hanno sperato con noi” Iniziano le ricerche che termineranno venerdì mattina quando i carabinieri decidono di cercare in alto, anche sulla Torre, il cellulare di Miriam che squillava a vuoto dal momento della scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
