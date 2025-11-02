Miotto punisce l’ex squadra | il San Marino passa ad Arezzo Le amaranto ancora a secco di vittorie

Ritorno amaro in campo per l’ACF Arezzo dopo la sosta per le nazionali. Al “Bruno Nespoli” le ragazze di mister Benedetti cedono di misura al San Marino Academy, sconfitte 0–1 da una rete dell’ex di giornata, Miotto, siglata al 41’ del primo tempo. Le amaranto partono con determinazione, costruendo buone trame e provando a colpire con Tamburini e Lorieri, ma senza fortuna. Le ospiti si rendono pericolose con Sechi, che colpisce la traversa su punizione, preludio al vantaggio: Miotto scatta sul filo del fuorigioco e batte Di Nallo con un preciso pallonetto. Nella ripresa l’Arezzo alza il ritmo, cercando il pareggio con Vlassopoulou e Razzolini, ma la difesa del San Marino regge bene e Limardi si conferma decisiva. 🔗 Leggi su Lortica.it

