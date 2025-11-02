Mio papà è morto davanti a me dopo un collasso La casa è vuota vivevo con lui Ora devo diventare grande mi rimboccherò le maniche | così Francesco Nozzolino

XXXL di “Avanti un altro”, in onda su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Francesco Nozzolino il 28 ottobre scorso ha avuto un grave lutto: è morto il padre Eduardo, a 76 anni. Intercettato da Fanpage, Nozzolino ha raccontato gli attimi vissuti fino all’ultimo accanto al padre: “Quella mattina traballava, non riusciva a mettersi le scarpe e mi aveva chiesto: “Mi aiuti?”. Quando siamo scesi dalla macchina per raggiungere lo studio del podologo, non si reggeva in piedi. Immaginavo fossero i piedi il motivo per cui si muoveva con difficoltà, aveva un’ulcera che si stava ingrandendo”. E ancora: “Il podologo ci ha consigliato di andare all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove avrebbero potuto fare un tampone al piede di mio padre per capire bene che infezione avesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

