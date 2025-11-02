Minorenne con hashish Assolto
Droga & giovanissimi, quanti episodi ogni giorno finiscono davanti al giudice del dibattimento ma anche dell’udienza preliminare. Come nel caso del gup Sonia Caravelli che ha assolto, perché il fatto non sussiste, un ragazzo senese, difeso dall’avvocato Luigi De Mossi (nella foto). Un fenomeno, quello del consumo di stupefacenti, di grande attualità anche nella nostra città e su cui le forze dell’ordine vigilano con attività di controllo e indagine, svolgendo un lavoro enorme insieme alla procura. Nel caso del giovanissimo difeso da De Mossi, che è diventato maggiorenne da poco, i genitori hanno seguito ogni udienza stando vicini al figlio a cui veniva contestata la detenzione di hashish e di cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
