Ministra Locatelli incontra eccellenze socio-sanitarie nel Veronese

Doppia visita nel Veronese per la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che venerdì scorso, 31 ottobre, ha fatto tappa alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto e all'Agbd (Associazione Sindrome di Down Onlus) di Marzana. Gli incontri hanno offerto un prezioso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli è stata in visita alla sede dell’AGbD di Marzana per conoscere questa realtà, che da oltre quarant’anni segue bimbi e ragazzi nati con un cromosoma in più. “Il Terzo settore è fondamentale nel nostro Paese per - facebook.com Vai su Facebook

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli incontra a Tokyo l’omologa Junko Mihara - “Un’occasione preziosa di confronto, un momento importante per promuovere insieme una nuova prospettiva che mette al centro le persone” Roma, 26 settembre 2025 – La ministra per le Disabilità, ... Segnala quotidiano.net

Locatelli, una delle eccellenze del nostro Paese è l'inclusione - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... Si legge su ansa.it

Locatelli, Italia e Turchia a confronto sull'inclusione - La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha ricevuto a Roma la ministra della Famiglia, dei Servizi sociali e Disabilità della Repubblica di Turchia Mahinur Özdemir Göktas. ansa.it scrive