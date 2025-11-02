Minacce al sindaco Gualtieri | il post inviato da un telefono nel carcere di Frosinone

Romatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono state inviate dal carcere di Frosinone. "Silvio Silvietto" (questo il nickname) ha postato l'immagine in cui armato di un fucile mitragliatore minaccia il Primo Cittadino e la sua famiglia dalla sua cella. A trovare l'apparecchio la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

minacce sindaco gualtieri postMinacce di morte a Roberto Gualtieri sui social, post choc di Silvio Hilic: "Tocca a te e alla tua famiglia" - Gravi minacce di morte contro Roberto Gualtieri: Silvio Hilic, armato di fucile, lo attacca dopo la demolizione delle ville abusive ... Lo riporta virgilio.it

minacce sindaco gualtieri postMinacce al sindaco Gualtieri dopo la demolizione di ville abusive a Roma: “Hai buttato giù casa mia, ora tocca a te” - Minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo la demolizione di due ville abusive a Roma: "Era casa mia, ora butterò giù anche casa tua" ... Secondo fanpage.it

Minacce armate al sindaco Gualtieri dopo le ruspe di Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - La sfida allo Stato corre sui social e parla alle periferie dove la legalità è an ... Lo riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Sindaco Gualtieri Post