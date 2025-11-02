Minacce al sindaco Gualtieri | il post inviato da un telefono nel carcere di Frosinone
Le minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono state inviate dal carcere di Frosinone. "Silvio Silvietto" (questo il nickname) ha postato l'immagine in cui armato di un fucile mitragliatore minaccia il Primo Cittadino e la sua famiglia dalla sua cella. A trovare l'apparecchio la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Esprimo solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oggetto di gravi minacce sui social. Siamo arrivati a un livello di odio e violenza verbale inaccettabile, che ogni giorno colpisce amministratori, giornalisti, servitori dello Stato e semplici cittadini che si e - facebook.com Vai su Facebook
Desidero esprimere solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute oggi - tramite social - da un uomo che, secondo quando riporta la stampa, sarebbe vicino ai clan sinti. Un’intimidazione inaccettabile, nei confronti della person - X Vai su X
Minacce di morte a Roberto Gualtieri sui social, post choc di Silvio Hilic: "Tocca a te e alla tua famiglia" - Gravi minacce di morte contro Roberto Gualtieri: Silvio Hilic, armato di fucile, lo attacca dopo la demolizione delle ville abusive ... Lo riporta virgilio.it
Minacce al sindaco Gualtieri dopo la demolizione di ville abusive a Roma: “Hai buttato giù casa mia, ora tocca a te” - Minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo la demolizione di due ville abusive a Roma: "Era casa mia, ora butterò giù anche casa tua" ... Secondo fanpage.it
Minacce armate al sindaco Gualtieri dopo le ruspe di Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - La sfida allo Stato corre sui social e parla alle periferie dove la legalità è an ... Lo riporta giornalelavoce.it