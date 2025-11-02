Minacce al sindaco Gualtieri | il post inviato da un telefono nel carcere di Frosinone

Le minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono state inviate dal carcere di Frosinone. "Silvio Silvietto" (questo il nickname) ha postato l'immagine in cui armato di un fucile mitragliatore minaccia il Primo Cittadino e la sua famiglia dalla sua cella. A trovare l'apparecchio la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it