Minacce al Sindaco Gualtieri da un telefono trovato nel carcere di Frosinone
Le minacce arrivate nei giorni scorsi via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono state inviate dal carcere di Frosinone. Questa la scoperta fatta dagli uomini che stanno indagando sulla vicenda. ‘Silvia Silvietto’ (questo il nickname) ha postato l'immagine in cui armato di un fucile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. Ogni forma di violenza o intimidazione è inaccettabile e non può avere spazio nel confronto democratico. Quando qualcuno prova a colpire - facebook.com Vai su Facebook
Desidero esprimere solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute oggi - tramite social - da un uomo che, secondo quando riporta la stampa, sarebbe vicino ai clan sinti. Un’intimidazione inaccettabile, nei confronti della person - X Vai su X
Blitz a Valle Martella dopo le minacce al sindaco di Roma - A poche ore dalle minacce di morte arrivate sui social contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un blitz a Valle Martella. Da rainews.it
Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma minacciato: indaga anche l'Antimafia. Il post inviato dal carcere di Frosinone, il clan Hilicic - Le indagini sulle minacce via social al sindaco Gualtieri si allargano ai magistrati della Dda: una prima informativa sarebbe già stata inoltrata alla Direzione distrettuale antimafia. Segnala ilmessaggero.it
Le minacce a Gualtieri con il fucile in mano, il post inviato dal carcere: sequestrato il cellulare - Le tracce del messaggio minatorio pubblicato venerdì pomeriggio sui social contro il sindaco Roberto Gualtieri sono arrivate ieri mattina in una cella del carcere di Frosinone. Si legge su ilmessaggero.it