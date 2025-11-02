Mina e la Moda | sessant’anni di Caroselli e stile italiano alla Fondazione Magnani-Rocca
A 60 anni dal primo Carosello Barilla con Mina testimonial, la Fondazione Magnani-Rocca celebra questo sodalizio con una nuova, speciale sezione all’interno della mostra Moda e pubblicità in Italia 1950-2000. Allestita fino al 14 dicembre nella Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, la rassegna propone una selezione di abiti e filmati provenienti dall’Archivio Storico Barilla, rendendo omaggio al ruolo straordinario della cantante nella promozione della moda italiana. Raffinata quanto popolare, Mina è stata una trasformista instancabile. Tra il 1965 e il 1970, durante il suo impegno in programmi cult come Studio Uno e Canzonissima, l’artista prestò volto e voce a oltre sessanta caroselli del pastificio di Parma, in videoclip che rivelano la sua mimica e recitazione fuori dal comune. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Maglioncino Mina Li trovi su www.suertecouture.it Info whatsapp 3289158676 #outift #fashiondesigner #moda #curvy #shopping #style #outfit #fashionstyle #Fashiondesign #fashionstylist #haulshopping #tagliecomode #outfitcheck #over #Fashion - facebook.com Vai su Facebook
Mina e Barilla, in mostra 60 anni di "Pasta Diva" alla Fondazione Magnani-Rocca - Foto - X Vai su X
Alla Magnani-Rocca, Mina e la Moda - Rocca dedica a questo straordinario sodalizio una nuova, speciale sezione della mostra ‘Moda e pubblicità in Italia 1950- corrierenazionale.it scrive
Mina e Barilla, 60 anni di "Pasta Diva": una mostra-evento alla Fondazione Magnani-Rocca - Nel 1965, in un'Italia attraversata una profonda trasformazione culturale, Pietro Barilla incontra Mina a Roma. Da parmatoday.it
‘Pasta diva’, Barilla celebra il sodalizio con Mina tra pubblicità e moda - (Adnkronos) – Nel 1965, in un’Italia attraversata da una profonda trasformazione culturale, Pietro Barilla incontra Mina a Roma. Come scrive msn.com