A 60 anni dal primo Carosello Barilla con Mina testimonial, la Fondazione Magnani-Rocca celebra questo sodalizio con una nuova, speciale sezione all’interno della mostra Moda e pubblicità in Italia 1950-2000. Allestita fino al 14 dicembre nella Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, la rassegna propone una selezione di abiti e filmati provenienti dall’Archivio Storico Barilla, rendendo omaggio al ruolo straordinario della cantante nella promozione della moda italiana. Raffinata quanto popolare, Mina è stata una trasformista instancabile. Tra il 1965 e il 1970, durante il suo impegno in programmi cult come Studio Uno e Canzonissima, l’artista prestò volto e voce a oltre sessanta caroselli del pastificio di Parma, in videoclip che rivelano la sua mimica e recitazione fuori dal comune. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mina e la Moda: sessant’anni di Caroselli e stile italiano alla Fondazione Magnani-Rocca