Mimmo la super star della Laguna
Fortunati Un delfino solitario è la nuova star della Laguna di Venezia. Mimmo, così è stato chiamato, da qualche mese vive nelle acque del Bacino di San Marco e, con le sue acrobazie tra gondole e vaporetti, ha conquistato cittadini e turisti. La sua notorietà ha raggiunto livelli tali da dare origine a tour organizzati per avvistarlo. Ma al di là del divertimento c’è una questione di sicurezza che desta preoccupazione: il Bacino è uno dei luoghi più trafficati della città, non è quindi l’habitat adatto a un delfino. E il traffico intenso della Laguna può ferire il mammifero nell’urto con un’elica o stressarlo con il rumore dei motori che può compromettere anche la sua capacità di orientarsi e comunicare coi suoi simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
