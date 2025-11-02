Milly Carlucci e le parole per Andrea Delogu | Vogliamo farti sorridere ancora

Vanityfair.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È andata in scena la puntata di Ballando con le Stelle senza l’attrice, che pochi giorni fa ha vissuto il tragico lutto della perdita del fratello. La conduttrice, visibilmente commossa: «Non abbiamo la pretesa di dirti niente che ti sia utile in questo momento, ma ti vogliamo bene e ti aspettiamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milly carlucci e le parole per andrea delogu vogliamo farti sorridere ancora

© Vanityfair.it - Milly Carlucci e le parole per Andrea Delogu: «Vogliamo farti sorridere ancora»

Leggi anche questi approfondimenti

milly carlucci parole andreaMilly Carluccin tuki Andrea Delogulle vaikeina aikoina - Milly Carlucci esprime un sentito messaggio di sostegno ad Andrea Delogu in seguito alla tragica scomparsa del fratello. Riporta notizie.it

milly carlucci parole andreaMillijas Karluci atbalsts Andrea Delogu gruta bridi - Milly Carlucci esprime un sentito messaggio di sostegno ad Andrea Delogu in seguito alla tragica scomparsa del fratello. Come scrive notizie.it

milly carlucci parole andrea“Vogliamo ancora farti sorridere”: Milly Carlucci commossa per Andrea Delogu, assente a “Ballando con le stelle” per il lutto. Non si sa se tornerà in pista - La conduttrice di Ballando con le stelle ha dedicato parole toccanti ad Andrea Delogu, assente per il lutto del fratello ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Milly Carlucci Parole Andrea