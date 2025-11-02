Milly Carlucci e le parole per Andrea Delogu | Vogliamo farti sorridere ancora
È andata in scena la puntata di Ballando con le Stelle senza l’attrice, che pochi giorni fa ha vissuto il tragico lutto della perdita del fratello. La conduttrice, visibilmente commossa: «Non abbiamo la pretesa di dirti niente che ti sia utile in questo momento, ma ti vogliamo bene e ti aspettiamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
