Millie Bobby Brown ha denunciato per molestie e bullismo il collega di Stranger Things David Harbour | L’ha fatto prima di girare l’ultima stagione

Colpo di scena per i fan di “ Stranger Things “, che proprio al Lucca Comics & Games hanno salutato l’arrivo della quinta e ultima stagione. Uno degli attori più amati della serie tv cult targata Netflix avrebbe scatenato un’indagine interna su larga scala da parte della produzione su accuse di bullismo e molestie verbali sul set. In particolare, secondo quanto rivelato in esclusiva dal Daily Mail, il 50enne David Harbour (che interpreta Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins, ndr) è stato accusato di aver molestato la 21enne Millie Bobby Brown (che presta il volto a Undici, ndr), 21 anni. La Brown avrebbe presentato una “denuncia per molestie e bullismo” prima dell’inizio delle riprese della quinta stagione a gennaio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Millie Bobby Brown ha denunciato per molestie e bullismo il collega di “Stranger Things” David Harbour: “L’ha fatto prima di girare l’ultima stagione”

