Millie Bobby Brown ha accusato David Harbour di bullismo sul set di Stranger Things 5? Facciamo chiarezza

Nelle ultime ore sul web serpeggia una notizia secondo la quale Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour, sua co-star di Stranger Things, di “molestie e bullismo” sul set della serie Netflix. La notizia, diffusa dal Daily Mail, va presa con estrema cautela, perché non vi sono conferme ufficiali dell’accaduto e il magazine riporta le indiscrezioni scarne da una fonte anonima, quindi potrebbe trattarsi di speculazioni senza alcun fondamento. In ogni caso, secondo il Daily Mail, una fonte anonima ha rivelato al sito che Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia per bullismo e molestie (non di natura sessuale) prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione di Stranger Things, la quinta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Millie Bobby Brown ha accusato David Harbour di bullismo sul set di Stranger Things 5? Facciamo chiarezza

