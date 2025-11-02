Milazzo rende omaggio all’Ammiraglio Luigi Rizzo e agli eroi della Marina Militare

Messinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, al Cimitero Monumentale di Milazzo, si è svolta una solenne cerimonia commemorativa in onore dell’ammiraglio Luigi Rizzo di Grado e di Premuda, nativo di Milazzo ed eroe nazionale della Marina Militare Italiana.Alla cerimonia hanno preso parte l’ammiraglio Davide Da Pozzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Milazzo Rende Omaggio All8217ammiraglio