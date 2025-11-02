Milazzo rende omaggio all’Ammiraglio Luigi Rizzo e agli eroi della Marina Militare
Questa mattina, al Cimitero Monumentale di Milazzo, si è svolta una solenne cerimonia commemorativa in onore dell’ammiraglio Luigi Rizzo di Grado e di Premuda, nativo di Milazzo ed eroe nazionale della Marina Militare Italiana.Alla cerimonia hanno preso parte l’ammiraglio Davide Da Pozzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
