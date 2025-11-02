Milano siamo noi | a Palazzo Marino la diversità diventa futuro condiviso

Sala Alessi gremita, lingue e storie che si intrecciano, un messaggio nitido: l’integrazione non è uno slogan, è pratica quotidiana. Con “L’Incontro dei Due Mondi – Festival dell’Integrazione”, Milano ha celebrato il proprio mosaico culturale accendendo i riflettori su persone, associazioni e istituzioni che costruiscono ponti reali tra comunità. L’evento, ideato e organizzato da Héctor . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Milano, siamo noi”: a Palazzo Marino la diversità diventa futuro condiviso

Altre letture consigliate

Convegno Partner Sistemi 2025 – Milano Siamo a Milano per tre giorni di confronto e innovazione al Convegno Partner Sistemi. Un appuntamento fondamentale per scambiare idee e strategie con Sistemi S.p.A. e i principali protagonisti del settore. Focus Vai su Facebook

Vendita stadio di San Siro, la lunga notte a Palazzo Marino: la maratona di 12 ore mette a dura prova i consiglieri comunali - Verso le 3 di notte è scattata la «tagliola» che ha eliminato oltre 200 dei 239 emendamenti. Secondo milano.corriere.it

Bando del Comune di Milano per restaurare Palazzo Galloni - Il Comune di Milano cerca privati che restaurino e poi mantengano e gestiscano Palazzo Galloni, edificio storico sul Naviglio grande che risale al Seicento, ma in un nucleo precedente si Pensa sia sta ... Riporta msn.com

Turismo a Milano, sì ai dieci euro di tassa di soggiorno in vista delle Olimpiadi: possibile aumento fino a 12 - In vigore il decreto legge che autorizza il rincaro in occasione dei Giochi di Milano- Da msn.com