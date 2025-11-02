Milano incendio in via Giuliani a Greco | cinque intossicati ferita un’anziana
Milano, 2 novembre 2025 – Un incendio è divampato questa sera in un appartamento al sesto piano di uno stabile in via Padre Reginaldo Giuliani 20, in zona Greco, a Milano. Cinque persone sono state trasportate al Niguarda per accertamenti per aver inalato del fumo, mentre una signora di cento anni è caduta uscendo di casa ed è stata accompagnata dai soccorritori del 118 al San Raffaele. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per estinguere le fiamme. Ancora da capire le cause dell’incendio, indagine affidata al comando dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
