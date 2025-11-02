Milano il video dei controlli ad Halloween

Il bilancio: ritirate 27 patenti in una notte. Su 266 conducenti fermati a Garibaldi, 21 avevano bevuto troppo. Altri sei avevano assunto droga. L'allarme: "Si sta abbassando l’età media". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il video dei controlli ad Halloween

Vasta operazione di controlli interforze a Milano, in particolare a Rogoredo e a San Donato Milanese, contro criminalità e degrado. Il servizio, realizzato da Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza, in sinergia con la Polizia Locale, ha portato a 2 arresti per rapina - facebook.com Vai su Facebook

Controlli dei Carabinieri a Milano contro reati predatori e spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati arrestati 7 pusher e altre 16 persone sono state denunciate per reati vari: dal furto al porto abusivo di oggetti atti a offendere, fino alla guida in stato di ebbre - X Vai su X

Sicurezza e Controlli Straordinari a Milano per Halloween: Tutto Quello che Devi Sapere - Controlli Straordinari a Milano: Garantire la Sicurezza Durante Halloween 2023 Siamo impegnati a garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini e i visitatori di Milano durante le celebrazioni d ... Come scrive notizie.it

Controlli per Halloween, sequestrati 120mila prodotti in un negozio - Quasi 120mila decorazioni e accessori, che riguardano anche Halloween, sono stati sequestrati a un negozio gestito da un cinese a Milano, in zona piazzale Loreto. Segnala milanotoday.it

Notte di Halloween a Milano, superlavoro per 118 e forze dell'ordine - Ritirate 27 patenti, 6 per guida sotto effetto di droghe, 21 per livello di alcol nel sangue oltre il co ... Lo riporta rainews.it