Milano, 2 novembre 2025 – Sono le 3.30, Halloween sta per andare in archivio. I reduci delle serate nei locali del centro si riconoscono dal trucco da zombie ormai slavato: restano solo poche tracce bianche e nere sulle guance e vicino alle labbra. Una coppia di quarantenni arriva in scooter nel tunnel che sottopassa lo skyline di Porta Nuova: c’è lui davanti, ma dopo qualche secondo cambia versione, assecondato dalla compagna. “Guidavo io”, dice lei in inglese al carabiniere, salvo correggersi: “Ho sbagliato, guidavo io in un primo momento, ma poi ci siamo ritrovati in fila e sono passata dietro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano da bere (troppo): ritirate 27 patenti in una notte di super controlli in città