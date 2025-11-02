Milan-Roma Tare | Leao ci ha promesso una grande partita Gimenez? Ha la fiducia della società

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

News recenti che potrebbero piacerti

Milan-Roma, il match-clou del weekend. Gli Striscioni di @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X

? Milan-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- Segnala sport.sky.it

Leao fuori al 45’, Allegri dopo Atalanta-Milan spiega: “Non stava bene” - Il tecnico dei rossoneri: "Aveva un problema all’anca e faticava a scattare. Si legge su tuttosport.com

Milan-Roma, retroscena di mercato: Tare ci aveva provato, no secco dei giallorossi - Oltre al campo, Milan e Roma sono coinvolte in diversi intrecci di mercato: uno recente riguarda un affare recente mai andato in porto ... milanlive.it scrive