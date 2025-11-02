Sarà una giornata molto importante la decima di Serie A che attende la Roma, impegnata sul campo del Milan alle ore 20:45. Al Meazza i giallorossi cercheranno di ottenere la terza vittoria in campionato dopo quelle ottenute contro Sassuolo e Parma. Per la formazione di Gasperini ci sarà la possibilità di salire in solitaria in testa alla classifica, superando il Napoli di Conte. Quella di oggi non sarà però una sfida semplice per la Roma, contro un Milan che ambisce a lottare per i primi posto dopo un’annata complicata. I rossoneri hanno ritrovato solidità sotto la guida di Massimiliano Allegri, collezionando 18 punti in nove giornate, frutto di cinque vittoria, tre pareggi e una sconfitta (all’esordio contro la Cremonese). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Milan-Roma Streaming Gratis: il big match di San Siro in Diretta Live