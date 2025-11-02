Le luci di San Siro tornano a illuminare la notte più attesa del weekend. Il posticipo di Serie A tra Milan e Roma, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, promette spettacolo e tensione. Due squadre costruite per restare aggrappate alla vetta, due allenatori con idee diverse ma un obiettivo comune: vincere per non perdere contatto con le prime. Il Milan arriva all’appuntamento con qualche rimpianto di troppo. Dopo un avvio di stagione brillante, i rossoneri hanno rallentato con due pareggi consecutivi — il 2-2 interno col Pisa e l’1-1 a Bergamo contro l’Atalanta — che hanno restituito un po’ di fragilità a una squadra finora quasi impeccabile. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Roma, sfida da vertice: le probabili formazioni e le ultime su Leao, Nkunku, Pulisic e Dybala