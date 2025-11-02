Milan-Roma senza punte Dybala e Leao per accendere la gara | chi può soffrire di più?

Molto in palio questa sera in un Milan-Roma big match di giornata, dalla vetta in solitaria dei giallorossi alla possibilità di aggancio dei rossoneri, fino ad una più generale consapevolezza di essere una potenziale outsider per uno scudetto che nessuna delle due vuole nominare. Tanti duelli d’antologia si prospettano nel match, e ciò che balza all’occhio è il fatto che, almeno inizialmente, sarà una gara senza punte: i padroni di casa lasceranno un Gimenez acciaccato in panchina, mentre i capitolini, oltre ad avere Ferguson ai box, pensano a Dovbyk solo nella ripresa. A far divertire il pubblico dovranno pensarci Dybala e Leao. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

