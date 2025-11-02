Milan-Roma senza punte Dybala e Leao per accendere la gara | chi può soffrire di più?
Molto in palio questa sera in un Milan-Roma big match di giornata, dalla vetta in solitaria dei giallorossi alla possibilità di aggancio dei rossoneri, fino ad una più generale consapevolezza di essere una potenziale outsider per uno scudetto che nessuna delle due vuole nominare. Tanti duelli d’antologia si prospettano nel match, e ciò che balza all’occhio è il fatto che, almeno inizialmente, sarà una gara senza punte: i padroni di casa lasceranno un Gimenez acciaccato in panchina, mentre i capitolini, oltre ad avere Ferguson ai box, pensano a Dovbyk solo nella ripresa. A far divertire il pubblico dovranno pensarci Dybala e Leao. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Milan-Roma su Dazn, come vedere la partita gratis in tv e streaming - X Vai su X
Napoli-Como 0-0....Domani Milan-Roma FORZA ? - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Rossoneri in emergenza ma tra le mura di San Siro cercano il colpo contro i giallorossi che, con un successo, si prenderebbero la vetta ... Come scrive tuttosport.com
Milan-Roma, Allegri rivoluziona tutto: l’annuncio in conferenza - Allegri potrebbe per la prima volta in stagione puntare su una scelta a sorpresa e cambiare l’attacco contro la Roma di Gasp. Segnala spaziomilan.it
Milan-Roma, parte il conto alla rovescia: il big match in chiaro e gratis in esclusiva su Dazn - Ma l’atmosfera si accenderà già alle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Andrea Marinozzi, ultimissimo innesto ne ... Scrive tuttosport.com