Milan-Roma probabili formazioni | Dybala da punta occhio a El Aynaoui

Time to shine per la Roma, chiamata oggi a dare un segnale potente a se stessa e a tutto il campionato. Al di là infatti della dicotomia tra obiettivo Champions e sogni scudetto, battere il Milan a San Siro darebbe una consapevolezza incredibile ai giallorossi circa le loro potenzialità e incuterebbe un giusto timore alle rivali per le posizioni alte della classifica. Chiaramente non facile andare a sconfiggere quel vecchio volpone di Allegri in casa sua, con Gasperini che non dovrà fallire una mossa, tanto nell’11 iniziale quanto nelle scelte a gara in corso. Difesa e fasce confermate, Cristante ancora trequartista?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Roma, probabili formazioni: Dybala da punta, occhio a El Aynaoui

