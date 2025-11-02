Milan-Roma Massara | Galeone ha ispirato chiunque I rossoneri sono forti

Frederic Massara, dirigente giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Roma, Massara: “Galeone ha ispirato chiunque. I rossoneri sono forti”

Leggi anche questi approfondimenti

Milan-Roma, il match-clou del weekend. Gli Striscioni di @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X

Milan-Roma, le probabili formazioni di Allegri e Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma diretta Serie A: segui il big match di San Siro LIVE - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Si legge su corrieredellosport.it

(Diretta) Milan - Roma sfida nel ricordo di Giovanni Galeone: ore 20.45 - Il Milan vuole ritrovare la vittoria e si affida a Leao con Nkunku, la Roma sogna la testa della classifica argentini a sostegno di Dovbyk ... Lo riporta it.blastingnews.com

Galeone è morto, l'incredibile coincidenza e le lacrime di Allegri-Gasperini - Se ne va un allenatore che ha amato il calcio spettacolo, ma soprattutto un uomo che è stato importante per gli attuali tecnici di Milan e Roma. Si legge su areanapoli.it