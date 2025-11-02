Milan-Roma le ultime in vista di stasera | Tomori recupera Ferguson out

Il difensore sarà a disposizione di Allegri. Convocato anche Jashari, che andrà in panchina. Tra i giallorossi fuori anche Angelino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Roma, le ultime in vista di stasera: Tomori recupera, Ferguson out

