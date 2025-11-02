Milan-Roma le formazioni ufficiali | Nkunku titolare in coppia con Leao Dybala confermato prima punta

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Roma, posticipo della decima giornata di Serie A. Milan-Roma: le formazioni ufficiali. MILAN  (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Cristante; Dybala Allenatore: Gian Piero Gasperini. Allegri: «Entrare nella testa di Leao non è semplice. Modric colpisce per l’umiltà e la disponibilità, sta facendo il mediano» In conferenza: « Entrare nella testa di Leao non è semplice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

