Milan-Roma formazioni ufficiali non mancano sorprese
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Roma per stasera ore 20.45, non mancano le sorprese da una parte e dall’altra. In campo due squadre agguerrite alla ricerca dei tre punti per puntare davvero in alto. (ANSA) tvplay.it Ecco le formazioni: MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All. Gasperini. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
