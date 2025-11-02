Milan Roma errore dal dischetto per Dybala contro i rossoneri e poi lascia il campo per infortunio L’argentino in lacrime in panchina…

Milan Roma, Dybala fallisce il penalty e si ferma per un problema muscolare: l’argentino scoppia in lacrime La serata di San Siro si è rivelata amara per la Roma, impegnata nel posticipo della decima giornata di Serie A contro il Milan. All’81’, con i rossoneri avanti 1-0, l’arbitro Guida ha concesso un rigore ai giallorossi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan Roma, errore dal dischetto per Dybala contro i rossoneri e poi lascia il campo per infortunio. L'argentino in lacrime in panchina…

