Milan Roma 1-0 Pavlovic da 3 punti Maignan para il rigore a Dybala | ecco com’è andata

Inter News 24 la sfida di stasera a San Siro. Una vittoria di misura che vale oro. Il Milan di Massimiliano Allegri si aggiudica lo scontro diretto contro la Roma per 1-0 e riaccende la corsa Scudetto. A San Siro, i rossoneri conquistano tre punti fondamentali che permettono loro di agganciare a quota 21 punti proprio la Roma di Gian Piero Gasperini e l' Inter di Cristian Chivu, portandosi a una sola lunghezza dal Napoli capolista. La partita è stata ricca di emozioni. La Roma parte fortissimo, creando numerose occasioni da gol ma peccando di cinismo sotto porta.

