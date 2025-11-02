Milan-Roma 1-0 gol di Pavlovic su assist di Leao! | Serie A News

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strahinja Pavlovic porta il Milan in vantaggio contro la Roma dopo un super contropiede condotto da Rafael Leao: il racconto del gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma 1 0 gol di pavlovic su assist di leao serie a news

© Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-0, gol di Pavlovic su assist di Leao! | Serie A News

Altre letture consigliate

milan roma 1 0Milan-Roma LIVE 1-0: la sblocca Pavlovic - La sblocca Pavlovic: Leao porta avanti il contropiede rossonero, entra in area e serve a rimorchio Pavlovic che di prima colpisce rasoterra e insacca, 1- Segnala msn.com

milan roma 1 0Cronaca Milan-Roma 1-0 LIVE: Pavlovic porta in vantaggio i rossoneri - sfida contro i rossoneri: in caso di vittoria la squadra di Gasperini sarebbe prima in solitaria ... Si legge su msn.com

Serie A, risultati 1^ giornata: vincono Napoli e Roma, Milan perde contro Cremonese. VIDEO - 0 del Napoli, campione in carica, in casa del Sassuolo e il pareggio per 0- tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma 1 0