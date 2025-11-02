Milan-Roma 1-0 | gol di Pavlovic Dybala sbaglia il rigore e si fa male Rossoneri di nuovo a -1 dal Napoli

Milano 2 novembre 2025 - Un gol svolta la partita e regala al Milan i tre punti necessari per rimettersi a -1 dal primo posto occupato ora dal solo Napoli. I rossoneri battono a San Siro la Roma grazie al gol di Pavlovic, arrivato dopo oltre mezz'ora di dominio assoluto giallorosso e impediscono ai capitolini di balzare in vetta da soli. Al contrario i tre punti permettono ai ragazzi di Allegri di agganciare in graduatoria proprio i lupacchiotti, accorciando sensibilmente il distacco in vetta. Si disperano gli ospiti, che nel finale sbagliano anche un rigore con Dybala. Primo tempo. Conferma le indiscrezioni della vigilia Allegri e fa affidamento sulla coppia pressoché inedita composta da Leao e Nkunku in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

