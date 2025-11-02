Milan-Roma 1-0 | gol di Pavlovic Dybala sbaglia il rigore e si fa male Rossoneri di nuovo a -1 dal Napoli
Milano 2 novembre 2025 - Un gol svolta la partita e regala al Milan i tre punti necessari per rimettersi a -1 dal primo posto occupato ora dal solo Napoli. I rossoneri battono a San Siro la Roma grazie al gol di Pavlovic, arrivato dopo oltre mezz'ora di dominio assoluto giallorosso e impediscono ai capitolini di balzare in vetta da soli. Al contrario i tre punti permettono ai ragazzi di Allegri di agganciare in graduatoria proprio i lupacchiotti, accorciando sensibilmente il distacco in vetta. Si disperano gli ospiti, che nel finale sbagliano anche un rigore con Dybala. Primo tempo. Conferma le indiscrezioni della vigilia Allegri e fa affidamento sulla coppia pressoché inedita composta da Leao e Nkunku in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario - 0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Un’invenzione di Leao consente il vantaggio dei rossoneri con Pavlovic al 40’. Da msn.com
Milan-Roma (1-0): rigore per gli ospiti - 78' | Ammonito Fofana per il fallo su Pellegrini. Scrive milannews.it
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Da sport.sky.it