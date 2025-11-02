Milan-Roma 1-0 | Dybala sbaglia un rigore e va ko Gasperini sconfitto da Allegri
La Roma perde per uno a zero contro il Milan. Grande rammarico per la squadra di Gasperini che dominano i rossoneri per 38 minuti sprecando diverse occasioni da rete fra cui una con Cristante e una clamorosa con N'Dicka. I giallorossi però vengono colpiti alla prima gasata di Leao che scappa via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Mani di Fofana in area: è rigore La moviola di Milan-Roma ⤵️ - facebook.com Vai su Facebook
Ululati razzisti dai tifosi ospiti nei confronti di Leao al decimo minuto di Milan-Roma - X Vai su X
Il Milan batte la Roma 1-0, Dybala spreca un rigore - 0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovan ... Come scrive msn.com
Milan-Roma (1-0): finisce qui! il Diavolo vince grazie a Pavlovic e Maignan - Il gol decisivo nel primo tempo è quello di Pavlovic. Segnala milannews.it
Milan-Roma 1-0: video, gol e highlights - Prezioso successo per la squadra di Allegri che aggancia Roma e Inter a quota 21 punti a –1 dal Napoli capolista grazie al successo di San Siro contro i giallorossi per 1- Come scrive sport.sky.it