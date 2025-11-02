Milan-Roma 1-0 decisiva la rete di Pavlovic

Il Milan vince 1-0 il big match della domenica sera contro la Roma. A San Siro è stata decisiva la rete di Strahinja  Pavlovic al 39?.Nella ripresa la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha sbagliato un rigore con Paulo Dybala. I rossoneri così salgono alla terza posizione della classifica di Serie A, a quota 21, a pari punti con i giallorossi e l’Inter (che ha vinto 2-1 contro l’Hellas Verona). Il Napoli rimane capolista con 22 punti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

