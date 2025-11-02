Milan-Roma 1-0 90? | Pavlovic gol Maignan miracolo Vittoria più che meritata | Serie A News

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma 1 0 90 pavlovic gol maignan miracolo vittoria pi249 che meritata serie a news

© Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-0 (90?): Pavlovic gol, Maignan miracolo. Vittoria più che meritata | Serie A News

Argomenti simili trattati di recente

milan roma 1 0Serie A, Milan-Roma 1-0 dopo i primi 45: sfida per la vetta. Parma-Bologna 1-3: felsinei al 4° posto - 0 dopo i primi 45’ Un’invenzione di Leao consente il vantaggio dei rossoneri con Pavlovic al 40’ Al “Meazza” di San Siro, minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Giovanni Galeone ... Da msn.com

MIL-ROM (1-0): intervallo. Milan cinico, soffre ma segna nel finale - Un Milan molto cinico, quello che si è visto nei primi 45 minuti del big match di San Siro contro la Roma. Lo riporta milannews.it

milan roma 1 0Milan-Roma LIVE 1-0: Svilar para su Fofana e Leao, poi palo di Nkunku - Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, no ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma 1 0