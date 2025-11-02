Milan-Roma 1-0 45? | lampo di Leao gol di Pavlovic Ma serve ben altro | Serie A News

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito il primo tempo di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Roma 1-0 (45?): lampo di Leao, gol di Pavlovic. Ma serve ben altro | Serie A News

