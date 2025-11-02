Milan Primavera Renna post Lazio | Pareggio che sta stretto Cissé e Bianchi grandi prestazioni | PM

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole. L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole dal video per Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan primavera renna post lazio pareggio che sta stretto ciss233 e bianchi grandi prestazioni pm

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna post Lazio: “Pareggio che sta stretto. Cissé e Bianchi grandi prestazioni” | PM

Scopri altri approfondimenti

milan primavera renna postPrimavera, Lazio-Milan (1-1): triplice fischio, rossoneri spreconi - 1, con i rossoneri di Renna che non sono riusciti ad arrivare ai tre punti nonostante le tante occasioni avute. Secondo milannews.it

milan primavera renna postMilan Primavera, ottimo pareggio contro l’Atalanta. Renna soddisfatto: «Prestazione eccellente, la differenza d’età non si è sentita» - Milan Primavera, pareggio a reti bianche contro l’Atalanta: la soddisfazione del tecnico Giovanni Renna nel post- Da milannews24.com

milan primavera renna postMilan Primavera ritorna in campo: big match contro l’Atalanta. Renna cerca il riscatto contro la seconda in classifica - Milan Primavera, oggi i ragazzi di Renna torneranno in campo: alle 11 sfida contro l’Atalanta seconda in classifica Il Milan Primavera questo fine settimana riprende le ostilità in campionato dopo la ... Lo riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Primavera Renna Post