Milan Primavera Renna post Lazio | Pareggio che sta stretto Cissé e Bianchi grandi prestazioni | PM
L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole. L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole dal video per Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Dalla primavera del Milan alla Nazionale di calcio femminile afghana. Nazira Khair Zad era arrivata in Italia del 2021 e ha iniziato la sua nuova vita in Europa con il supporto alla nostra Cooperativa. La “favola” di Nazira continua. Proviamo un certo orgoglio ne - facebook.com Vai su Facebook
Milan Primavera, #Mancioppi: "Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà ..." #milan #MilanPrimavera #SempreMilan - X Vai su X
Primavera, Lazio-Milan (1-1): triplice fischio, rossoneri spreconi - 1, con i rossoneri di Renna che non sono riusciti ad arrivare ai tre punti nonostante le tante occasioni avute. Secondo milannews.it
Milan Primavera, ottimo pareggio contro l’Atalanta. Renna soddisfatto: «Prestazione eccellente, la differenza d’età non si è sentita» - Milan Primavera, pareggio a reti bianche contro l’Atalanta: la soddisfazione del tecnico Giovanni Renna nel post- Da milannews24.com
Milan Primavera ritorna in campo: big match contro l’Atalanta. Renna cerca il riscatto contro la seconda in classifica - Milan Primavera, oggi i ragazzi di Renna torneranno in campo: alle 11 sfida contro l’Atalanta seconda in classifica Il Milan Primavera questo fine settimana riprende le ostilità in campionato dopo la ... Lo riporta milannews24.com