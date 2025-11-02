Milan Primavera Renna | Il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato
Oggi il Milan Primavera è sceso in campo contro la Lazio in trasferta. Il Mister rossonero, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Continua l’imbattibilità del Milan Primavera: con la Lazio finisce 1-1 - X Vai su X
Dalla primavera del Milan alla Nazionale di calcio femminile afghana. Nazira Khair Zad era arrivata in Italia del 2021 e ha iniziato la sua nuova vita in Europa con il supporto alla nostra Cooperativa. La “favola” di Nazira continua. Proviamo un certo orgoglio ne - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Renna: "Il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato" - Squadra in emergenza anche oggi, ma grande prestazione. Lo riporta milannews.it
Milan Primavera, ottimo pareggio contro l’Atalanta. Renna soddisfatto: «Prestazione eccellente, la differenza d’età non si è sentita» - Milan Primavera, pareggio a reti bianche contro l’Atalanta: la soddisfazione del tecnico Giovanni Renna nel post- milannews24.com scrive
Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1 - Milan, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1. Riporta milannews.it