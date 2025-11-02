Milan Marinozzi | Ecco perchè le assenze possono giustificare questo momento dei rossoneri Allegri…

Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha parlato di come le assenze in casa Milan hanno impattato sugli ultimi risultati come i pareggi contro Pisa e Atalanta: le sue parole nel pre partita contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

