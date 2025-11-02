Milan Marinozzi | Ecco perchè le assenze possono giustificare questo momento dei rossoneri Allegri…
Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha parlato di come le assenze in casa Milan hanno impattato sugli ultimi risultati come i pareggi contro Pisa e Atalanta: le sue parole nel pre partita contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
? ANALISI MILAN-PISA: Marinozzi spiega la tattica: Gilardino bloccava Modric, lasciando libero De Winter di impostare a destra. VANTAGGIO SPRECATO: Dopo il gol, Gilardino si chiude, Modric sale in cattedra. $Milan $AnalisiTattica $Marinozzi - X Vai su X
Alla vigilia di Milan-Roma, Gian Piero Gasperini dà la sua personale opinione sulle 5 sostituzioni, introdotte a partire dal 2020. @officialasroma #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri: ” A maggio vedremo se siamo da scudetto. Le assenze? Bisogna trovare soluzioni” - Al ritorno del campionato al termine della sosta per le nazionali, il Milan riparte dalla sfida contro la Fiorentina con diverse assenze, su tutte quelle di Rabiot e Pulisic. Secondo gianlucadimarzio.com
Domani il raduno del Milan, i convocati di Allegri: tre assenze di mercato più Gimenez - Domani il Milan inizia ufficialmente il raduno, ritrovandosi agli ordini del nuovo allenatore Max Allegri per preparare al meglio la pre- Segnala tuttomercatoweb.com
Milan, Tare: “Tante assenze? Non ci sono alibi, abbiamo una grande occasione” - Le parole del direttore sportivo rossonero nel pre partita del match di San Siro contro la Fiorentina. Segnala gianlucadimarzio.com