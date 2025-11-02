Milan Futuro Oddo | Abbiamo giocato un buon calcio Vittoria meritata

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Milan Futuro-Oltrepò 2-1, l'allenatore dei giovani rossoneri, Massimo Oddo, ha parlato così del match e della prestazione dei suoi ragazzi. Le sue parole. Al termine di Milan Futuro-Oltrepò 2-1, l'allenatore dei giovani rossoneri, Massimo Oddo, ha parlato così del match e della prestazione dei suoi ragazzi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro oddo abbiamo giocato un buon calcio vittoria meritata

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo giocato un buon calcio. Vittoria meritata”

