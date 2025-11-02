Milan è il turno della strana coppia Leao-Nkunku per far male alla Roma
È proprio una strana coppia. Allestita per l'emergenza che da quattro settimane insegue e condiziona il Milan e Max Allegri con qualche conseguenza per i risultati (ultimi due pareggi contro Pisa e Atalanta). La strana coppia, al debutto assoluto, è quella formata dal recuperato Leao («non è ancora al 100%» l'informazione del tecnico) e da Nkunku entrato un paio di volte senza mai incidere e al debutto assoluto dall'inizio a causa del ko alla caviglia di Gimenez e dell'assenza prolungata di Pulisic e Rabiot fin qui passata quasi inosservata. Chi giocherà da 9? A sentire la risposta di Allegri c'è da divertirsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MODRIC VS CRISTANTE: A San Siro va in scena il duello tra l'«infinito campione croato» del Milan e la sorpresa tattica della Roma ?. GUIDA ROSSONERA: Modric «non avrà un turno di riposo e guiderà ancora una volta il Milan» nel big match. #Mod - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie in casa Milan in vista del prossimo turno di Serie A! Contro il Pisa, infatti, tra i rossoneri non ci sarà #LoftusCheek - X Vai su X
Milan, turno di riposo per Leao? - Pioli presenterà un Milan profondamente rinnovato in vista del derby: chance per Rebic dal 1’. Da calciomercato.com
Il Milan passa il turno, ma perde anche a Rennes: Bourigeaud mattatore - Il Milan trova un’altra sconfitta, ma è indolore e gli permette di passare al turno successivo di Europa League. Segnala it.blastingnews.com
Allegri lancia il Milan: «Voglio responsabilità»; Leao-Pulisic strana coppia di Coppa Italia - Il purgatorio del Diavolo, dopo l’inferno della stagione scorsa, inizia da un primo turno di Coppa Italia da superare senza incertezze: stasera a San Siro contro il Bari di serie B (calcio d’inizio ... Da corriere.it