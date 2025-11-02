Miki Biasion alla cronoscalata di Tantalò

Il due volte iridato Lancia al volante della nuova Ypsilon HF Rally4 nella gara sarda Sarà una presenza d’eccezione quella di Miki Biasion alla Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025, in programma dal 21 al 23 novembre e organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure. Il due volte campione del mondo rally, oggi Brand Ambassador . 🔗 Leggi su Tuttorally.news