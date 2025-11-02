Migliori siti di esperimenti AI Intelligenza Artificiale

Quasi tutte le grandi aziende tecnologiche stanno facendo esperimenti innovativi di intelligenza artificiale; si tratta di applicazioni web che è possibile aprire sia su PC che su smartphone, capaci di fare cose semplici, ma speciali, che fino a poco tempo fa si poteva pensare fossero impossibili per un computer, che diventa capace di pensare come il cervello di una persona vera. Nella lista che segue abbiamo raccolto alcuni (ce ne sono tanti ma non tutti sono utilizzabili in Italia e sono gratuiti) dei migliori siti di esperimenti con l'intelligenza artificiale, da utilizzare gratis per testare la qualità delle risposte a qualsiasi tipo di quesito, problema matematico o richiesta specifica su qualcosa che vogliamo sapere. 🔗 Leggi su Navigaweb.net