Michael Schumacher nel mirino è tutto vero | Verstappen pronto al sorpasso

Michael Schumacher è una leggenda della Formula Uno. Ma presto potrebbe essere superato, Max Verstappen può farlo in poco tempo. La storia di Michael Schumacher post carriera fa spesso discutere e in molti sono curiosi di conoscere meglio le sue condizioni ma allo stesso tempo non molti ricordano i risultati in pista di un’autentica leggenda con Michael che ha raggiunto risultati pazzeschi su qualsiasi vettura, ed è stato l’ultimo che ha portato in gloria (con una serie di vittorie) la Ferrari. Verstappen viene spesso nominato come il vero erede di Schumacher, un pilota capace di mettere grinta e lottare su più fronti con l’obiettivo totale di vincere. 🔗 Leggi su Sportface.it